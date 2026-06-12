Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:01
T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İLAN
ESAS NO:2025/150KARAR NO: 2026/155
1-Davanın
KABULÜ
ile,
- KONYA ili, KULU ilçesi, BOZAN Mahallesi/Köyü, Cilt No: 16, Hane No: 39 ve BSN: 115'te nüfusa kayıtlı, 56206212228 T.C kimlik numaralı, Özcan ve Kafiye oğlu 01/03/1992 Kulu doğumlu davacı
RECEP ÇOKSÜRER
ile Kırgızistan uyruklu davalı
ZIEDAKHAN BAIKHODZHAEVA'ın
TMK 166/1 uyarınca
BOŞANMALARINA,
karar verilmiştir. TMK 27/2 maddesi uyarınca ilan olunur.
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Basın No: ILN02485883