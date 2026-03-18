Giriş Tarihi: 18.03.2026 00:01
T.C. KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait olan Tavlıören, Karşıyaka, Acıkuyu ve Kozanlı Mahallelerinde bulunan arsaların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun45. Maddesi gereğinceAçık Teklif Usulüile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecektir.
- Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait İlçemiz Yeni mahalle 45 ada 267 no’lu parsel ve 63 ada 7 parsel üzerinde bulunan arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereğinceKapalı Teklif Usulüile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecektir.
- Karacadağ Mahallesi Karacadağ Cad. No:38/C bulunan Dükkanı 36 aylık (otuzaltı) süre ile kiraya verilmesi ve Ömeranlı Mahallesi 369 ada 13 parseldeki kafeterya -sosyal tesis 36 ay(otuzaltı) süreyle kiralanacaktır; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun45.Maddesi gereğinceAçık Teklif Usulüile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yoluyla kiralama gerçekleştirilecektir.
İhaleye konu olan satış ve ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SIRA NO
MAHALLE
NİTELİK
ADA
PARSEL
ALAN (M2)
MUHAMMEN BEDEL(TL)
ÖDEME ŞEKLİ
GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
TARİH VE SAAT
|1
|Tavlıören Mahallesi
|Arsa
|150
|7
|1.122.82
|357.431,03 TL
|Peşin
10.723,00 TL
03.04.2026
11:00
|2
|Tavlıören Mahallesi
|Arsa
|152
|2
|1.150.1
|360.364,67 TL
|Peşin
10.811,00 TL
03.04.2026
11:05
|3
|Tavlıören Mahallesi
|Arsa
|152
|3
|1.150,04
|366.096,07 TL
|Peşin
10.983,00 TL
03.04.2026
11:10
|4
|Tavlıören Mahallesi
|Arsa
|152
|4
|1.149,87
|366.041,95 TL
|Peşin
10.982,00 TL
03.04.2026
11:15
|5
|Tavlıören Mahallesi
|Arsa
|152
|5
|1.149,95
|366.067,42 TL
|Peşin
10.982,00 TL
03.04.2026
11:20
|6
|Tavlıören Mahallesi
|Arsa
|154
|6
|1.194,96
|386.370,40 TL
|Peşin
11.592,00 TL
03.04.2026
11:25
|7
|Tavlıören Mahallesi
|Arsa
|157
|6
|1.103,93
|356.937,37 TL
|Peşin
10.709,00 TL
03.04.2026
11:30
|8
|Karşıyaka Mahallesi
|Arsa
|580
|217
|1051,33
|2.102.660,00 TL
|Peşin
63.080,00 TL
03.04.2026
11:35
|9
|Karşıyaka Mahallesi
|Arsa
|580
|218
|1051,33
|2.102.660,00 TL
|Peşin
63.080,00 TL
03.04.2026
11:40
|10
|Karşıyaka Mahallesi
|Arsa
|580
|219
|1051,33
|2.102.980,00 TL
|Peşin
63.090,00 TL
03.04.2026
11:45
|11
|Karşıyaka Mahallesi
|Arsa
|580
|220
|1051,33
|2.103.020,00 TL
|Peşin
63.091,00 TL
03.04.2026
11:50
|12
|Acıkuyu Mahallesi
|Bağ-Bahçe
|176
|1
|2.621.88
|262.188,00 TL
|Peşin
7.865,65 TL
03.04.2026
11:55
|13
|Acıkuyu Mahallesi
|Bağ-Bahçe
|177
|3
|8.291,33
|829.134,00 TL
|Peşin
24.875,00 TL
03.04.2026
12:00
|14
|Acıkuyu Mahallesi
|Bağ-Bahçe
|178
|1
|8.629,28
|862.628,00 TL
|Peşin
25.879,00 TL
03.04.2026
12:05
|15
|Kozanlı Mahallesi
|Arsa
|297
|1
|6.124,14
|918.621,00 TL
|Peşin
27.560,00 TL
03.04.2026
12:10
|16
Kozanlı Mahallesi
(Kalealtı)
|Arsa
|378
|1
|998.28
|219.621,40 TL
|Peşin
6.600,00 TL
03.04.2026
12:15
|17
Kozanlı Mahallesi
(Kalealtı)
|Arsa
|378
|2
|1.201,37
|264.301,40 TL
|Peşin
7.950,00 TL
03.04.2026
12:20
|18
Kozanlı Mahallesi
(Kalealtı)
|Arsa
|378
|3
|1.199,90
|239.980,00 TL
|Peşin
7.200,00 TL
03.04.2026
12:25
|19
Kozanlı Mahallesi
(Kalealtı)
|Arsa
|378
|4
|1.199,90
|263.978,00 TL
|Peşin
7.920,00 TL
03.04.2026
13:40
|20
Kozanlı Mahallesi
(Kalealtı)
|Arsa
|378
|5
|998.04
|219.568,80 TL
|Peşin
6.600,00 TL
03.04.2026
13:45
|21
Kozanlı Mahallesi
(Kalealtı)
|Arsa
|378
|6
|998.02
|199.604,00 TL
|Peşin
6.000,00 TL
03.04.2026
13:50
|22
|Kozanlı Mahallesi (Kalealtı)
|Arsa
|378
|7
|998.01
|206.255,40 TL
|Peşin
6.200,00 TL
03.04.2026
13:55
23
Yeni Mahalle
|Arsa
|45
|267
|3.583,92
|35.098.523,20 TL
|%50 peşin geriye kalan %50’si 01.07.2026 tarihinde ödenecektir.
1.053.000,00 TL
03.04.2026
14:00
|24
|Yeni Mahalle
|Arsa
|63
|7
|1.240,68
|25.082.414,00 TL
|%50 peşin geriye kalan %50’si 01.07.2026 tarihinde ödenecektir.
753.000,00 TL
03.04.2026
14:05
|25
|Karacadağ Mahallesi Karacadağ Cad.No:38/c
Dükkan
(36 ay süre ile)
|460
|1
|30m²
|23.400,00 TL
|Peşin
705,00 TL
03.04.2026
14:10
|26
|Ömeranlı Mahallesi
|Kafeterya-sosyal tesis (36 ay süre ile)
|369
|13
|617,97m²
648.400,00 TL
|Peşin
19.500,00 TL
03.04.2026
14:15
İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Dilekçesi
Kimlik Fotokopisi
Şartname Bedeli Makbuzu
Geçici Teminat
Yerleşim Yeri Belgesi
İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi