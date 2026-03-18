Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 18.03.2026 00:01

TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA  İLANI
  1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait olan Tavlıören, Karşıyaka, Acıkuyu ve Kozanlı Mahallelerinde bulunan arsaların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
    45
    . Maddesi gereğince
    Açık Teklif Usulü
    ile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecektir.
  2. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait İlçemiz Yeni mahalle 45 ada 267 no’lu parsel ve 63 ada 7 parsel üzerinde bulunan arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) bendi gereğince
    Kapalı Teklif Usulü
    ile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecektir.
  3. Karacadağ Mahallesi Karacadağ Cad. No:38/C bulunan Dükkanı 36 aylık (otuzaltı) süre ile kiraya verilmesi ve Ömeranlı Mahallesi 369 ada 13 parseldeki kafeterya -sosyal tesis 36 ay(otuzaltı)  süreyle kiralanacaktır; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
    45.
    Maddesi gereğince
    Açık Teklif Usulü
    ile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yoluyla kiralama gerçekleştirilecektir.

  4. İhaleye konu olan satış ve ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA NO
MAHALLE
NİTELİK
ADA
PARSEL
ALAN (M2)
MUHAMMEN BEDEL(TL)

ÖDEME ŞEKLİ

 
GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
TARİH VE SAAT
1Tavlıören      MahallesiArsa15071.122.82357.431,03 TLPeşin

10.723,00 TL

03.04.2026 
11:00
2Tavlıören MahallesiArsa15221.150.1360.364,67 TLPeşin

10.811,00 TL

03.04.2026 
11:05
3Tavlıören MahallesiArsa15231.150,04366.096,07 TLPeşin

10.983,00 TL

03.04.2026 
11:10
4Tavlıören MahallesiArsa15241.149,87366.041,95 TLPeşin

10.982,00 TL

03.04.2026
  11:15
5Tavlıören MahallesiArsa15251.149,95366.067,42 TLPeşin

10.982,00 TL

03.04.2026 
11:20
6Tavlıören MahallesiArsa15461.194,96386.370,40 TLPeşin

11.592,00 TL

03.04.2026 
11:25
7Tavlıören      MahallesiArsa15761.103,93356.937,37 TLPeşin

10.709,00 TL

03.04.2026 
11:30
8Karşıyaka MahallesiArsa5802171051,332.102.660,00 TLPeşin

63.080,00 TL

03.04.2026 
11:35
9Karşıyaka MahallesiArsa5802181051,332.102.660,00 TLPeşin

63.080,00 TL

03.04.2026
  11:40
10Karşıyaka MahallesiArsa5802191051,332.102.980,00 TLPeşin

63.090,00 TL

03.04.2026
  11:45
11Karşıyaka    MahallesiArsa5802201051,332.103.020,00 TLPeşin

63.091,00 TL

03.04.2026 
11:50
12Acıkuyu MahallesiBağ-Bahçe17612.621.88262.188,00 TLPeşin

7.865,65 TL

03.04.2026 
11:55
13Acıkuyu MahallesiBağ-Bahçe17738.291,33829.134,00 TLPeşin

24.875,00 TL

03.04.2026 
12:00
14Acıkuyu MahallesiBağ-Bahçe17818.629,28862.628,00 TLPeşin

25.879,00 TL

03.04.2026 
12:05
15Kozanlı MahallesiArsa29716.124,14918.621,00 TLPeşin

27.560,00 TL

03.04.2026
  12:10
16
Kozanlı Mahallesi

(Kalealtı)
Arsa3781998.28219.621,40 TLPeşin

6.600,00 TL

03.04.2026 
12:15
17
Kozanlı Mahallesi

(Kalealtı)
Arsa37821.201,37264.301,40 TLPeşin

7.950,00 TL

03.04.2026 
12:20
18
Kozanlı Mahallesi

(Kalealtı)
Arsa37831.199,90239.980,00 TLPeşin

7.200,00 TL

03.04.2026 
12:25
19
Kozanlı Mahallesi

(Kalealtı)
Arsa37841.199,90263.978,00 TLPeşin

7.920,00 TL

03.04.2026
  13:40
20
Kozanlı Mahallesi

(Kalealtı)
Arsa3785998.04219.568,80 TLPeşin

6.600,00 TL

03.04.2026 
13:45
21
Kozanlı Mahallesi

(Kalealtı)
Arsa3786998.02199.604,00 TLPeşin

6.000,00 TL

03.04.2026 
13:50
22Kozanlı Mahallesi (Kalealtı)Arsa3787998.01206.255,40 TLPeşin

6.200,00 TL

03.04.2026
  13:55


23

Yeni Mahalle
Arsa452673.583,9235.098.523,20 TL%50 peşin geriye kalan %50’si 01.07.2026 tarihinde ödenecektir.

1.053.000,00 TL

03.04.2026 
14:00
24Yeni MahalleArsa6371.240,6825.082.414,00 TL%50 peşin geriye kalan %50’si 01.07.2026 tarihinde ödenecektir.

753.000,00 TL

03.04.2026 
14:05
25Karacadağ Mahallesi Karacadağ Cad.No:38/c

Dükkan

(36 ay süre ile)

460130m²23.400,00 TLPeşin

705,00 TL

03.04.2026 
14:10
26Ömeranlı MahallesiKafeterya-sosyal tesis (36 ay süre ile)36913617,97m²

648.400,00 TL

 
Peşin

19.500,00 TL

03.04.2026 
14:15

4.
İhale konusu işlere ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden
250 TL
bedel karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.
5. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ve
35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulüyle
03.04.2026 tarihinde Cuma günü saat 11:00’da Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
6. Yukarıdaki tabloda 23. ve 24.sırada belirtilen Yeni Mahalledeki arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince ihale Kapalı Teklif Usulüyle gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak için isteklilerin 03.04.2026 Cuma Günü saat 10:30 kadar evraklarını Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.(
Teklif Mektupları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 38. Maddelerine
göre hazırlanacaktır.)

            İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Dilekçesi

  • Kimlik Fotokopisi

  • Şartname Bedeli Makbuzu

  • Geçici Teminat

  • Yerleşim Yeri Belgesi

  • İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi

     
7.
   Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlanen duyurulur.

 
ilangovtr
Basın No: ILN02426288