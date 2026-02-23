Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
T.C. KULU1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı : 2024/666 Esas
İLAN
Davacı , AYŞE TÜTÜNCÜ ile Davalı , SAIDEH AMIROMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle; tebligat yapılamayan davalı SAIDEH AMIROMEZ'a ilanen tebligat yapılamasına karar verilmiş olup, Mahkememize 04/11/2024 tarihinde açılan Ayşe Tütüncü'nün açmış olduğu Tanıma- Tenfiz davasında davalı olarak bulunmaktasınız dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 137
"
işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02405175