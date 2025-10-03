Giriş Tarihi: 03.10.2025 00:01
T.C. KUMRU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı :2024/33 Esas
Davacı , AHMET TURGA ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KUMRU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Ordu İli Kumru İlçesi Esence Mahallesi 122 ada 4 parsel sayılı taşınmada tescil harici bırakılan ve yol olarak tespit edilen alanın davacı Ahmet TURGA (DURSUN oğlu 1976 doğumlu) adına tapuya tescili talep edildiğinden bu taşınmazda hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/33esas sayılı dosyasına tüm delil ve belgeleri ile birlikte başvurmaları ilan olunur.11/09/2025
