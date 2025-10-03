Giriş Tarihi: 03.10.2025 00:01
T.C. KUMRU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı :2024/7 Esas
Davacı , MUSTAFA TAN ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KUMRU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Ordu ili, Kumru İlçesi, Eskiçokdeğirmen Mahallesi 150 ada 6 parsel, 150 ada 7 parsel, 176 ada 2 parsel ve 176 ada 27 parsel sayılı taşınmazda tescil harici bırakılan alanın Davacı Mustafa Tan ( Abdullah oğlu 1957 doğumlu) adına tapuya tescili talep edildiğinden bu taşınmazda hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/39 esas sayılı dosyasına tüm delil ve belgeleri ile birlikte başvurmaları ilan olunur. 11/09/2025
