T.C. KUŞADASI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı SELEN GÜRLEYEN ile davalılar CEYLAN ASLI ERŞAHİN, JOANNE ELIZABETH ELLIOT, KEREM ERŞAHİN, MESUD ERŞAHİN, REMZİ ERŞAHİN, SAVAŞ ERŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; 41428496884 T.C kimlik nolu davacı Selen Gürleyen'in vekili aracılığı ile davalılar Remzi Erşahin (T.C:10895766080) ve Naciye Erşahin (T.C:10904765776) aleyhine, davacının, Bakırköy9. İcra Dairesi'nin 2018/16894 Esas sayılı dosyası kapsamındaki alacağının tahsili amacıyla Ortaklığın Giderilmesi davası açarak "borçlu davalı Remzi Erşahin'in murisleri 10907765612 T.C. kimlik numaralı Fetahmet Erşahin ve 23864334418 T.C. kimlik numaralı Zahide Erşahin adına kayıtlı

Aydın İli Kuşadası İlçesi Hacıfeyzullah Mahallesi 666 Ada 241 Parsel Blok:15 Kat:1 No:3

bağımsız bölüme kayıtlı taşınmaza ilişkin olarak, davalılar ve varsa daha sonra dahil olacak dahili davalılar adına taşınmazların aynen paylaştırılması ve bu doğrultuda tapu kayıtlarında adına tescilini, bu mümkün görülmezse satılarak paraya çevrilmesi, paylar oranında paylaştırılmak suretiyle ortaklığın giderilmesini talep ettiği" görülmüştür.





Dahili davalılardan CEYLAN ASLI ERŞAHİN'in (T.C:10781769874) tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliğ edilemediği anlaşılmakla, dava dilekçesine karşı beyanda bulunmak ve duruşmaları takip etmek hususunda tarafınıza tebligat yapılmış olduğu hususu ilanen ve ihtaren tebliğ olunur.





Duruşma Günü: 10/06/2026 günü saat: 09.15'te