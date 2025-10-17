Giriş Tarihi: 17.10.2025 00:01
T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/300 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BİLGİLERİ
:
Kütahya İli, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi,3468 Ada 2 Parsel sayılı,4010,21 m
2
yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN :
1239,90 m
2
TEKLİF EDİLEN BEDEL
:
148.788,00-TL
MALİK BİLGİLERİ
:
Firdevs Akbaba ve müşterekleri
KAMULAŞTIRAN KURUM
:
Kütahya Belediye Başkanlığı
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2025/300 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 02/12/2025 günü saat:10.40''ta yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14.10.2025
