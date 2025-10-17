T.C. KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BİLGİLERİ

:

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Parmakören Mahallesi,3468 Ada 2 Parsel sayılı,4010,21 m

2

yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz





KAMULAŞTIRILACAK ALAN :

1239,90 m

2





TEKLİF EDİLEN BEDEL

:

148.788,00-TL





MALİK BİLGİLERİ

:

Firdevs Akbaba ve müşterekleri





KAMULAŞTIRAN KURUM

:

Kütahya Belediye Başkanlığı



