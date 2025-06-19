T.C. KÜTAHYA 5.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO:2023/211 Esas KARAR NO:2025/77





Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/02/2025 tarihli ilamı ile verilen görevsizlik kararı verilen dosyada sanık (Hadı ve Bostanabad'dan olma, 01.01.2001 Afganistan d.lu. D36259353 Pasaport numaralı) Mahmood MALEKIAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın gazetede ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına