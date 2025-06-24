T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

4.İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler:





4.1.Gerçek kişiler için:





4.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,





4.1.2.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, varsa e-tebligat adresi SMS için cep telefonu numarası,





4.1.3.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı,





4.1.4.İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,





4.1.5.T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,





4.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri





4.2.Tüzel kişiler için:





4.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi





4.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,





4.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,





4.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği devam eden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,





4.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,





4.2.6.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı)





4.2.7.İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,





4.2.8.T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,





4.3.İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (500,00.-TL varsa vergiler dahil)





4.4.İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.





5.İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü yapılacak olup, istekli istenen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerinde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.





6.İhaleye ait her türlü şartname ve ekleri mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Ana Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, aynı müdürlükten alınabilir.





T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI







