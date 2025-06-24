Giriş Tarihi: 24.06.2025 00:01
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
1.Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda (tapu bilgileri, imar durumları vb.) özellikleri yazılı olan taşınmazın Düğün Salonu, İşyerleri, Muhtarlık ve Çok Amaçlı Salon Binasının Kira Karşılığı Yapım Modeli ile, yapılması ve -bir bütün olarak- işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
2.
|İhale Tarihi / Günü / Saati
|:
|08 Temmuz 2025 / Salı / 14.00
|İhalenin Yapılacağı Yer
|:
|Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
|Mahalle
Ada / Parsel
Yüzölçümü
|İmar Durumu
Muhammen Bedel
(Aylık)
|Geçici Teminat Bedeli
|Ek Teminat Bedeli
|Parmakören
4612/3
(2.884,73m²)
|Ayrık – Belediye Hizmet Alanı (İdari Sosyo, Kül., Tic., Eğt. Tesisleri) Yençok:18,50 m Taks:0,40 Kaks:2,50
|50.000,00 -TL + KDV
|270.000,00 TL
|500.000,00-TL
İhalede belirlenen bedel yer teslim tarihinden itibaren bir (1) yıl geçerli olup; diğer yılların kira bedeli TÜFE – 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılarak belirlenecektir.
3.İşin Takvimi:
|İşin Toplam Süresi: (Sözleşme Süresi)
15 Yıl (180 Ay) (5475 Gün)
(Yer teslim tarihinden itibaren yapım süresi dâhil)
|İnşaat Süresi:
|2 Yıl (24 Ay) (730 Gün) (Yer teslim tarihinden itibaren)
|İşletme Süresi:
|13 Yıl (156 Ay) (4745 Gün) (Yapım sürecinden sonra)
|Yer Teslimi:
|Sözleşme imzalanmasından sonra 15 takvim günü içinde yapılacaktır. (Mücbir sebepler hariç)
4.İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler:
4.1.Gerçek kişiler için:
4.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
4.1.2.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, varsa e-tebligat adresi SMS için cep telefonu numarası,
4.1.3.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı,
4.1.4.İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
4.1.5.T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
4.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
4.2.Tüzel kişiler için:
4.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
4.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
4.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
4.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği devam eden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
4.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
4.2.6.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar gereğince yasaklı/cezalı olmadığına dair beyanı)
4.2.7.İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
4.2.8.T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
4.3.İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (500,00.-TL varsa vergiler dahil)
4.4.İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.
5.İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü yapılacak olup, istekli istenen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerinde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
6.İhaleye ait her türlü şartname ve ekleri mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Ana Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, aynı müdürlükten alınabilir.
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Basın No:ILN02244003
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