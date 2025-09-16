Giriş Tarihi: 16.09.2025 00:01
T.C. LÜLEBURGAZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2024/1836 Esas08/01/2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Katranca Köyü Cilt No:20 Hane No: 139'da nüfusa kayıtlı 13/02/1983 doğumlu 5*****8 TC kimlik numaralı gaipliğine karar verilmesi istenilen ÖZER TORGUT'un veya kendisini tanıyanların 6 ay içinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur. 08/01/2025Adres : LÜLEBURGAZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Yağmur ÇETİNBAŞ Zabıt Katibi
Basın No: ILN02293606