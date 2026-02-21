T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO

:

2025/25





KARAR NO

:

2025/851





Resmi Belgede Sahtecilik ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13.11.2025 tarihli ilamı ile 204/1 ve 136/1 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Vagif ve Şaksenemi kızı, 23.08.1982 Gürcistan doğumlu RAMILE KHALILOVA'nın tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.





Sanık hakkında katılan Gökben Gül'e yönelik TCK 204/1 ve 136/1 maddeleri gereğince

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA

karar verilmiştir.





7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 2 haftalık yasal süre içeresinde

MAHKEMEMİZE İSTİNAF KANUN YOLUNA

başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık RAMILE KHALILOVA'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.