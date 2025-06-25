T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2023/273 Esas





İLAN





Davacı , Battalgazi Belediye Başkanlığı iledavalılar, Abdurrahman Söylemez, Ahmet Acal, Ahmet Toprak Kumaru, Ali Keskin, Ali Övüt, Atilla Acal, Aynur Tipi, Aysel Güngör, Ayşe Akdaş, Ayşe Bayraktar, Ayşe Yalçın, Ayşe Yalçın, Canan Bozkurt, Cebrail Adak, Ebuzer Alban, Edibe Alban, Efrail Acal, Emine Bato, Emine Çelik, Emine Gürbüz, Enes Bübek, Fadime Duman, Fahriye Doğan, Fatih Adak, Fatima Alban, Fatma Güngör, Fedile Esra Alban, Fikriye Oğan, Gülsün Güllü, Hacı Gürbüz, Hacı Bekir Gürbüz, Hanım Adak, Hanifi Gök, Hatice Alban, Hatice Söylemez, Hediye Söylemez, Hülya Çetin, Hüseyin Acal, İbrahim Adak, İbrahim Ermeç, Kemal Sekendiz, Latife Köseoğlu, Leyla Çakar, Mahmut Adak, Mahmut Aydın, Mahmut Demirel, Mehmet Acal, Mehmet Gök, Mehmet Üçme, Mehmet Salih Azak, Mevlüt Gürbüz, Muhittin Acal, Musa Gürbüz, Mustafa Ağcakulu, Necati Akçadağ, Nihat Gök, Nimet Söylemez, Nurhan Akçadağ Pala, Ömer Gök, Ömer Faruk Ermeç, Özlem Güllü, Perihan Ağca, Pervin Acal, Remziye Keskin, Saadet Özerdem, Selahattin Sekendiz, Serkan Sekendiz, Sevgül Eser, Sevil Karakuş, Sevim Kumaru, Şefika Altay, Şenay Boran, Şuayıp Alban, Turan Akçadağ, Yahya Karabeyeser, Yılmaz Akçadağ, Yücel Acal, Yüksel Söylemez, Zekine Sekendiz arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;





Davaya konu edilen Malatya ili Battalgazi ilçesi Sancaktar mahallesi 3032 ada 1 parsel sayılıtaşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2023/273 Esas sayılı dosyası ile dava açılmış olup duruşması 03/04/2025 tarihine bırakılmıştır.



