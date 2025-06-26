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T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 26.06.2025 00:01

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :
2025/242 Esas

İLAN

Davalı Seyit TOPLAR'a ait olan Malatya ili Yeşillyurt ilçesi İkizce mahallesi 15 parsel sayılı taşınmaza davacı TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/242 Esas dosyası ile dava açıldığı, dava konusu taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.
Basın No:ILN02247277
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