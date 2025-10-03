Giriş Tarihi: 03.10.2025 00:01
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2025/373 Esas
Davalı Abuzer Durmuş adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 153 ada 21 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TOKİ tarafından mahkememizin 2025/373 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29.09.2025
