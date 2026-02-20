T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Özcan Kırıktaş adına tapuda dava konusu Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 238 ada 10 parsel yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/494 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.01.2026