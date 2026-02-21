Giriş Tarihi: 21.02.2026 00:01
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/154 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi 832 ada 33 parsel (ifraz öncesi 832 ada 18 parsel) sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan davacı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından taşınmaz maliki olan davalı Hüseyin SOYSAL ve Sadi SÜT hakkında yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/154 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/04/2025
