T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 02.03.2026 00:01

ESAS NO :
2025/511 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


Davalı Medet Boran adına tapuda kayıtlı Malatya ili Arguvan ilçesi Dolaylı Mahallesi 310 ada 13 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Malatya Valiliği tarafından mahkememizin 2025/511 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25.02.2026
