T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/511 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davalı Medet Boran adına tapuda kayıtlı Malatya ili Arguvan ilçesi Dolaylı Mahallesi 310 ada 13 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Malatya Valiliği tarafından mahkememizin 2025/511 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25.02.2026
