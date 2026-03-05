Giriş Tarihi: 05.03.2026 00:01
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/481 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davalı İbrahim BOZTEPE adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 152 ada 13 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TOKİ tarafından mahkememizin 2025/481 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.02.2026
