T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 05.03.2026 00:01

ESAS NO :
2025/481 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


Davalı İbrahim BOZTEPE adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 152 ada 13 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TOKİ tarafından mahkememizin 2025/481 Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.02.2026
Basın No: ILN02414660