T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Dava konusu edilen, Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Sürür Mahallesi batısı 103 ada 107 parsel, güneyi 103 ada 160 parsel, kuzeyi 103 ada 106 parsel doğusu devlet demiryolları olan 70.000 metre kare taşınmaz ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;

Davacı, dava konusu olan taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.