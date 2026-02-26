Giriş Tarihi: 26.02.2026 00:01
T.C. MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2024/255 Esas
Davacı Hasan Basri KAYA ile davalı Maliye Hazinesi ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle;
Dava konusu: Malatya ili Yazıhan ilçesi Kömüşhan Mahallesi 416 parselin batısında 421 parsel ile arasında kalan 9612 m2'lik taşınmazı davacı Hasan Basri KAYA tarafından 40 yıldır kullanıldığı, taşınmazın zilyetlik nedeni ile Hasan Basri KAYA tarafından tescili talep edildiğinden iş bu taşınmaz üzerinde hak iddia edilen özel ve tüzel kişilerin 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyaya başvurmaları lüzuma binaen ilan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02408596