T.C. MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas: 2025/45 Davacı Ekrem AYBEK ile Davalı Maliye Hazinesi ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle; Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, Konak Mah. mah.kain 2853 parselde kain tarım arazisinin kadastro harici taşlık alan olarak bırakılan taşınmazı davacı EKREM AYBEK tarafından 20 yıldan fazla kullanıldığı, taşınmazın zilyetlik nedeni davacı tarafından tescili talep edildiğinden iş bu taşınmaz üzerinde hak iddia edilen özel ve tüzel kişilerin 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyaya başvurmaları lüzuma binaen ilan olunur.28/02/2026