Giriş Tarihi: 25.06.2025 00:01
T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ
T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ
2024/394 TLMT.
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/394 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Malatya İli, Yeşilyurt İlçe, Tecde Mahallesi, 5614 Ada, 2 Parsel, 12. Kat 25 BB. Nolu
Mesken. 4 oda 1 salon ebeveyn banyolu 2 balkonlu. Net alanı 155 m2. Taşınmaz 1 - 2 yaş aralığındadır.
Adresi : Tecde Mah. Alibey Sok. No:28/25Yeşilyurt/MALATYA
Yüzölçümü : 2.696,53 m2
Arsa Payı : 206130/6471672
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı imar planında Emsal:1.50 TAKS:0,40 hmax:22,50 metre yapılaşma
hakkına sahip konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 3.910.715,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 14:53
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:53
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 14:53
20/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02246803
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