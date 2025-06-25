Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 25.06.2025 00:01

T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ

T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ

2024/394 TLMT.
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/394 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Malatya İli, Yeşilyurt İlçe, Tecde Mahallesi, 5614 Ada, 2 Parsel, 12. Kat 25 BB. Nolu

Mesken. 4 oda 1 salon ebeveyn banyolu 2 balkonlu. Net alanı 155 m2. Taşınmaz 1 - 2 yaş aralığındadır.

Adresi : Tecde Mah. Alibey Sok. No:28/25Yeşilyurt/MALATYA

Yüzölçümü : 2.696,53 m2

Arsa Payı : 206130/6471672

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı imar planında Emsal:1.50 TAKS:0,40 hmax:22,50 metre yapılaşma

hakkına sahip konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.910.715,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 14:53

--------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 14:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 14:53

-----------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 14:53
20/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02246803
ilangovtr