T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/394 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Özellikleri : Malatya İli, Yeşilyurt İlçe, Tecde Mahallesi, 5614 Ada, 2 Parsel, 12. Kat 25 BB. Nolu





Mesken. 4 oda 1 salon ebeveyn banyolu 2 balkonlu. Net alanı 155 m2. Taşınmaz 1 - 2 yaş aralığındadır.





Adresi : Tecde Mah. Alibey Sok. No:28/25Yeşilyurt/MALATYA





Yüzölçümü : 2.696,53 m2





Arsa Payı : 206130/6471672





İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı imar planında Emsal:1.50 TAKS:0,40 hmax:22,50 metre yapılaşma





hakkına sahip konut alanında kalmaktadır





Kıymeti : 3.910.715,00 TL





KDV Oranı : %20



