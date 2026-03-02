Giriş Tarihi: 02.03.2026 00:01
T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, ÇAMKÖY Mahalle/Köy, TOPUZDERE Mevkii, 121 Ada, 59 Parsel,
Adresi : Çamköy Mah. 121/59 Parsel Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 17.249,46 m2
İmar Durumu
:
İmar planı ve köy yerleşik alanı dışındadır.
Kıymeti : 8.481.041,99 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında BOTAŞ lehine kamulaştırma şerhi mevcut olup, alınan cevabi yazıda; kısmi kamulaştırmaya yönelik daimi irtifak hakkı kamulaştırması işlemlerinin devam ettiği bildirilmiştir. Ayrıca 27/04/1992 tarih ve 4448 yevmiye nolu "Safiye Bayram Hissesi İsa Akkış Lehine 1 yıl Müddetle İcar Şerhi" mevcut olup, taşınmaz belirtilen şerhler ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:55
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:55
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:55
Basın No: ILN02411562