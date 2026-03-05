T.C. MANİSA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

KARAR NO

: 2026/50





C.SAVCILIĞI ESAS NO

: 2024/7325





[MAHKUMİYET]





G E R E K Ç E L İ K A R A R





T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A





BAŞKAN

: OSMAN SOYDAL 98060





ÜYE

: OSMAN ERDEM 125214





ÜYE

: TUNAHAN DAŞBAŞ 267029





C. SAVCISI

: HAKAN TİDİN125150





KATİP

: YUSUF RÜZGAR 140486





DAVACI

:

K.H.





KATILAN

:

VAHİDE ÇETİR

, Hasan Ali ve Fatma kızı, 16/03/2004 MANİSA doğumlu, Yuntdağyenice Mah. Yuntdağyenice Sk. No:59Yunusemre/ MANİSA adresinde oturur.





SANIK

:

FERHAT YILMAZ

, Ali ve Ayten oğlu, 15/02/2001 SEYHAN doğumlu, Gülbahçesi Mah. 13320 Sk. No: 75 Seyhan/ ADANA adresinde oturur.

TC Kimlik No:10849414630





SUÇ

:

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık





SUÇ TARİHİ :

09/11/2023





SUÇ YERİ

:

MANİSA





KARAR TARİHİ

:

04/02/2026





Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan sanık Ferhat YILMAZ hakkında mahkememizde görülmekte olan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkememizin 04/02/2026 tarih ve 2025/586 Esas-2026/50 karar sayılı kararı ile; sanığın, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan TCK’nın 158/1-f-son, 43, 168/2, 62, 52/2-4, 53, 58 maddeleri gereğince neticeten

2 yıl 1 ay hapis ve 9260-tl adli para cezası ile cezalandırılmasına,

sanığın adli sicil kaydında yer alan hagb hükmü ile ilgili olarak ilgili mahkemesine ihbarda bulunulmasına, yargılama nedeniyle resen yapılan 790-TL ücretin sanıktan tahsiline dair hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren

iki hafta süre

içerisinde mahkememize verilecek/gönderilecek bir dilekçe ile

İSTİNAF

yasa yolu açık olmak üzere (aksi halde hükmün kesinleşeceği) oy birliğiyle karar verilmiştir.





Uyap sisteminden yapılan araştırmada sanığın en son bulunduğu ceza infaz kurumundan firar ettiği ve hakkında bir çok yakalama kararının bulunduğu, Mahkememizce verilen kararın sanığa tebliği bu aşamada mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince

İLAN SURETİYLE TEBLİĞİ

ile yayın tarihinden itibaren

yedi gün sonra