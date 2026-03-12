T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Tapuda Hazine adına kayıtlı bulunan, dava konusu Manisa İli Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi 321 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak davacı Ahmet Aksangör tarafından Mahkememizin 2025/253 Esas sayılı dosyasında, davalı Maliye Hazinesi aleyhine, olağanüstü zaman aşımı nedeniyle kazanım hukuki sebebine ve Türk Medeni Kanunu'nun 713/1 md.ne dayalı olarak tapu iptali ve tescil talepli dava açılmış olduğu TMK'nun 713/4 ve 5 md. uyarınca açılan bu davaya karşı ilân tarihinden itibaren üç ay içinde ilanda belirtilen koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, Mahkememizce taşınmazın tesciline karar verileceği hususu ilan ve tebliğ olunur.