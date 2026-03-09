Giriş Tarihi: 09.03.2026 00:01
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
2025/16974 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/16974 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, Çarşı Mahalle, Park Caddesi Mevkii, 288 Ada, 14 Parsel,
Adresi : Çarşı Mah. Dr. Sadık Ahmet (Park ) Cad. No:35/A Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 13,75 m2
Kıymeti : 4.750.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:21
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:21
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02417678