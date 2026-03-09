T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/16974 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, Çarşı Mahalle, Park Caddesi Mevkii, 288 Ada, 14 Parsel,





Adresi : Çarşı Mah. Dr. Sadık Ahmet (Park ) Cad. No:35/A Şehzadeler / MANİSA





Yüzölçümü : 13,75 m2





Kıymeti : 4.750.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.



