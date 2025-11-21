Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:01
T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/604
KARAR NO
:
2025/898
Davacı Fikriye Muhammed tarafından davalılar Asil Buseyri ve Yahya Muhammed aleyhine açılan ve mahkememizde görülen Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
1-Davacının davasının
kabulüne,
-99143550848 Yabancı Kimlik Numaralı çocuk Ömer Muhammed'in üzerinde baba Yahya Muhammed ve anne Asil Buseyri'nin sahip olduğu velayet hakkının
KALDIRILMASINA,
2-Karar kesinleştikten sonra çocuğa vasi atanması için Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına,
3-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 615,40-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 427,60-TL harç düşüldükten sonra
eksik kalan 187,80-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
4-Davacı tarafından yapılan; 427,60-TL Başvuru Harcı, 427,60-TL Peşin/nisbi Harcı, 875,00-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 1.730,20-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan 1.000,00-TL tercüman ücreti, 23.976,00-TL basın ilan ücreti olmak üzere toplam
24.976,00-TL
davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,
5-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE karar verilmiş olup; işbu kararın
davalılar Asil Buseyri ve Yahya Muhammed'e ilanen tebliğine
karar verilmiştir.
İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
