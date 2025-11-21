T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2024/604

KARAR NO

:

2025/898





Davacı Fikriye Muhammed tarafından davalılar Asil Buseyri ve Yahya Muhammed aleyhine açılan ve mahkememizde görülen Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;





HÜKÜM:

1-Davacının davasının

kabulüne,





-99143550848 Yabancı Kimlik Numaralı çocuk Ömer Muhammed'in üzerinde baba Yahya Muhammed ve anne Asil Buseyri'nin sahip olduğu velayet hakkının

KALDIRILMASINA,





2-Karar kesinleştikten sonra çocuğa vasi atanması için Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına,





3-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 615,40-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 427,60-TL harç düşüldükten sonra

eksik kalan 187,80-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,





4-Davacı tarafından yapılan; 427,60-TL Başvuru Harcı, 427,60-TL Peşin/nisbi Harcı, 875,00-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 1.730,20-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





4-Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden suçüstü ödeneğinden karşılanan 1.000,00-TL tercüman ücreti, 23.976,00-TL basın ilan ücreti olmak üzere toplam

24.976,00-TL

davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,





5-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE karar verilmiş olup; işbu kararın

davalılar Asil Buseyri ve Yahya Muhammed'e ilanen tebliğine

karar verilmiştir.



