T.C. MARMARİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Aşağıda kimliği yazılı sanık Nihat Taş'ın mahkememizin 30/09/2025 tarih 2024/106 esas 2025/468 karar sayılı kararı ile verilen hükmün açıklanmasına karar verilmiş olup, sanığın ilan tarihinden itibaren iki haftasonra başlamak üzere, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, iki hafta içerisinde en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ya da Zabıt Katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf edilebileceği aksi takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ilan olunur.