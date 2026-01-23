Giriş Tarihi: 23.01.2026 00:01
T.C. MERSİN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.74014341-2025/375-Ceza Dava Dosyası
İLAN METNİ
Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 09.12.2025 tarih ve 2025/375 esas, 2025/481 karar sayılı ilamı ile sanık Muhammed El Avad hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; sanığın üzerine atılı silahla, birden fazla kişiyle birlikte, gece vakti yağma suçundan neticeten 5 yıl, cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından neticeten 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yapılan tüm aramalara rağmen Ahmed ve Hatice oğlu, 01.01.1997 Suriye doğumlu müşteki Muhammed Acel ile Abdulmuniim ve Rim oğlu, 01.01.1998 Halep doğumlu sanık Muhammed El Avad'ın dosyada bulunan adreslerine tebligat yapılamadığı, açık adreslerinin de tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi uyarınca yerel bir gazetede tirajı Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.20.01.2026
