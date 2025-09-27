Giriş Tarihi: 27.09.2025 00:01
T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile ARSA SATIŞI yapılacaktır.
A) TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:
|SR. NO
İLİ/İLÇESİ
MAHALLE
|MEVKİİ
|ADA NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
M2
|CİNSİ
TAHMİNİ
BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNATI
ŞARTNAME
BEDELİ
|İMAR DURUMU BİLGİLERİ
|İHALE SAATİ
|1-
AMASYA
MERZİFON
YENİ
MAHALLE
-
1345
12
544,42 M2
ARSA
13.750.000,00-TL
412.500,00-TL
1.000,00-TL
A-5
(TİCARET+KONUT)
10:15
|2-
AMASYA
MERZİFON
YENİ
MAHALLE
-
1345
15
563.29 M2
ARSA
13.750.000,00-TL
412.500,00-TL
1.000,00-TL
A-5
(TİCARET+KONUT)
10:20
A) Kanuni ikametgâh olması;
B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
C) İmza beyannamesi vermesi;
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannameleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)