T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 27.09.2025 00:01

 ARSA SATIŞ İHALE İLANI

  1. İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile ARSA SATIŞI yapılacaktır.

  A) TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

SR. NO
İLİ/İLÇESİ

MAHALLE
MEVKİİADA NO
PARSEL

NO
YÜZÖLÇÜMÜ

M2
CİNSİ
TAHMİNİ

BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATI
ŞARTNAME

BEDELİ
İMAR DURUMU BİLGİLERİİHALE SAATİ
1-
AMASYA

MERZİFON

YENİ

MAHALLE

-

1345

12

544,42 M2

ARSA

13.750.000,00-TL

412.500,00-TL

1.000,00-TL

A-5

(TİCARET+KONUT)

10:15
2-
AMASYA

MERZİFON

YENİ

MAHALLE

-

1345

15

563.29 M2

ARSA

13.750.000,00-TL

412.500,00-TL

1.000,00-TL

A-5

(TİCARET+KONUT)

 

10:20
2-  İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonunda  07.10.2025 SALI  günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-  İdarenin Adresi Ve Telefon Numaraları: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163  Merzifon – AMASYA    Tel: 0358-514 69 91   Fax: 0358-513 83 29

4-  İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza beyannamesi vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannameleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

D) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde    kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

F) Kesinleşmiş kira borcunun olmadığına dair Belediyeden ( Yapılandırılmış Borçlar İstisna Kabul Edilecektir. ) İhale İlan tarihi itibari ile alınmış belge.

G) İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

H) İhaleye katılım sağlayacak olan istekliler yukarıda belirtilen evrakları 06/10/2025 Pazartesi günü, saat 17:00’ye kadar T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Basın No: ILN02300437