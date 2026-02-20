Giriş Tarihi: 20.02.2026 00:01
T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı
: 2025/844 Esas 12.12.2026
Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Altıyol Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Halil ve Samiye kızı, 02/03/1968 d.lu 165*****500 T.C. Kimlik Nolu
Gülcin DOĞAN'ın
33 yıl öncesinden itibaren
kaybolduğunun
iddia edilmesi üzerine bu şahsı görenlerin, nerede olduğunu bilenlerin, hayatta olduğu hususunda bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
