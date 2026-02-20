T.C. MİDYAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı

: 2025/844 Esas 12.12.2026





Mardin İli, Dargeçit İlçesi, Altıyol Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Halil ve Samiye kızı, 02/03/1968 d.lu 165*****500 T.C. Kimlik Nolu

Gülcin DOĞAN'ın

33 yıl öncesinden itibaren

kaybolduğunun