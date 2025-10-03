Giriş Tarihi: 03.10.2025 00:01
T.C. MİHALIÇÇIK İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2024/21 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.500.351.616,13TL
|1
|Taşınır
1 Adet Maden ruhsatı ESKİŞEHİR İLİ, MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE BULUNAN SİCİL:1003 SAYILI IV. GRUP - B LİNYİT İŞLETME RUHSATI
RUHSAT BİLGİLERİ
Ruhsat Sahasının;
Ruhsat Sicil Numarası :1003
Ruhsat Erişim Numarası :1031946
İli :Eskişehir
İlçesi :Mihalıççık
Ruhsat Grubu :IV(B). grup
Maden Cinsi :Linyit
Ruhsat Son Yürürlük Tarihi :29.03.2042
Ruhsat Yürürlük Süresi :30 Yıl
İşletme İzni Yürürlük Tarihi :03.04.2012
İşletme Ruhsat Alanı Koordinatları;
Pafta: İ27A1, İ27A2, H27D4 ve Ruhsat Alanı :1483,08 hektar;
Ruhsat alanı koordinatları:
Tek Poligon
l. Nokta 2. Nokta 3. Nokta
Sağa (Y) 377995 383670 378200
Yukarı (X) 4430356 4426500 4424990
İşletme İzin Alanı Koordinatları;
Pafta: İ27A1, İ27A2, H27D4 ve Ruhsat Alanı :1483,08 hektar;
İşletme izin alanı koordinatları:
Tek Poligon
l. Nokta 2. Nokta 3. Nokta
Sağa (Y) 377995 383670 378200
Yukarı (X) 4430356 4426500 4424990
GENEL BİLGİ:
İlgili saha için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü' nde (MAPEG) yapılan inceleme sonucunda, Sicil:1003 sayılı işletme ruhsat sahasının Doğan Mad. Ltd. Şti. adına 01/04/1997 tarihinden itibaren 15 yıl süreli maden (kömür) ruhsatı düzenlendiği, söz konusu ruhsatın 01.04.2002 tarihinde Tümsan İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş.'ye devredildiği, Tümsan İnş. Mad. San. Ve Tic. A.Ş. uhdesinde iken,ER:1031946 Sicil:1003 (1483,08 hektar) sayılı IV(B) grubu ruhsat sahası için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) 06/03/2012 tarih ve 79501 sayılı dilekçe ekinde verilen temdit işletme projesi ile işletme ruhsatı ve linyit işletme izni talebine istinaden, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Makamı tarafından 29/03/2012 tarihinden geçerli 30 (otuz) yıl süreli IV(B) grubu işletme ruhsatı düzenlendiği, 03.04.2012 tarihinden geçerli linyit işletme izni düzenlendiği, söz konusu ruhsat sahasının 31.10.2023 tarihinde Doruk Madencilik Ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' ne devir işlemi yapıldığı, daha sonra Doruk Madencilik Ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından söz konusu saha için 30.01.2024 tarih ve 2024050864 sayılı dilekçe ile işletme projesi revize edilerek proje değişikliği talebi yapıldığı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından revize işletme projesinin 07.02.2024 tarih ve 2024064371 sayılı Oluru ile uygun bulunduğu tespit edilmiştir.Sicil:1003 sayılı IV(B). Grup (linyit) işletme ruhsat sahası ile ilgili olarak ruhsat hukuku E-Maden sistem kayıtlarında işlenen haciz şerhli olarak kayıtlı ve yürürlüktedir. Ruhsat yürürlüğü süre bitiş tarihi 29.03.2042 tarihidir.
Maden sahası ve ocak alanı, Eskişehir il merkezinin yaklaşık 100 km kuzeydoğusunda, Mihalıççık ilçe merkezinin ise yaklaşık 17 km kuzeyinde, Koyunağılı köyünün ise 3 km güneybatısında bulunmaktadır. Ankara - Eskişehir il sınırına yaklaşık 5 km uzaklıkta yer almaktadır.
Maden Sahasının Jeolojisi
Stratigrafi :
Alan tümüyle Miosen ve Kuvaterner yaşlı formasyonlarla kaplıdır. Alt Miosen birimleri ile temeli oluşturan Paleozoik yaşlı birimler sondajlarla izlenebilmektedir.
Paleozoik :
Metamorfik şiştler ve çoğunlukla serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlardan oluşur. Alanda yüzeylenmezler.
Miosen :
Çoraklar formasyonu; Temel kayaçlar üzerine uyumsuz olarak gelir. Konglemera, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, kiltaşı ve killerden oluşur. Üst ve alt düzeyleri linyitlidir. Hırka formasyonu; Şeyl, bitümlü şeyI, marn, kiltaşı ve silt taşlarından oluşur. Karadoruk formasyonu; Kireçtaşlarından oluşur. Çatlaklı, erime boşluklu ve çoğu yerde silisifi yedir. Akpınar formasyonu; Tüf ve tüfitlerden türeme kil-kiltaşı ile marn ve sileksit ara bantlarından oluşur.
Kuvaterner :
Çantıllı formasyonu; Gevşek konglemera ve kumtaşlarından oluşur. Alanın kuzey batısında yüzeylenirler.
Yapısal Jeoloji:
Alandaki çökel birimlerin konumları genellikle yatay ve yataya yakındır. Eğimler çoğunlukla B-GB yönlerinde olup 5-10o 'dir. Ancak Miosen sonuna kadar etkili olan tektonik hareketlilik alanı batıdan sınırlayan K-G ve buna dik yönde gelişen iki önemli kırık hattı oluşturmuştur.
Havzadaki linyit oluşumları temel kayaçlarını uyumsuz olarak örten Alt-orta Miosen yaşlı çoraklar formasyonunda yer alır. Değişik kalınlıklarda oluşan bir zon içinde üst zon linyit üst, orta ve alt damar olarak tanımlanmıştır. Tavan kayaçları dayanımlı, ince, çok ince katmanlı çok ince taneli bitümlü şeyI içeren marn ve silt taşlarından oluşmaktadır. Üst damar parlak, sert ve kırılgandır. Isıl değeri 3000 Kcal/kg civarındadır. Yanal devamlılığı olup kalınlık değişimi daha az değişkendir. Orta damarın ısıl değeri üst damardan düşüktür ve kalınlık değişimi daha fazladır. Yanal devamlılığı düzensizdir, çoğu kez arakesmeli iki parçalı damar şeklindedir. Alt damar ise orta damarı yaklaşık 1 metre kalınlığındaki arakesme ile izler, ısıl değeri düşüktür. Damarlar koyu kahve-siyah renkli, yer yer pirit, kil, silt ve kum içeriklidir. Üst zondan ortalama 50 metre daha derinde ve 50 metrelik zon içerisinde sayısı 15 'e varan kalınlıkları 0,1 ile 5 metre arasında değişen kömür damarları bulunmaktadır.Üst zona göre kömür kalitesi daha düşüktür (Orjinal bazda 700-2000 kcal/kg). Damarlar arasındaki birimler gevşek, çoğunlukla katmansız ve bazen ince katmanlı -Iaminalı. yeşil bordo gri renklerde kil-kiltaşı-çamurtaşı-silttaşı-kumtaşı ve çakıl taşlarından oluşur. Düşey ve yanal devamlılıkları düzensizdir. Maden Yatağının Diğer Özellikleri
a) Yatağın cevherleşme tipi, şekli ve geometrisi:
Cevher Kütlesinin Tipi; Sedimenter bir oluşumdur.
Cevher Kütlesinin Şekli; Kalın-masif katmanlı
Cevherleşmeyi Kontrol Eden Faktörler; Cevherleşmeyi kontrol eden ana faktör sedimantasyondur.
b) Cevher Tenörü ve Yoğunluğu:
Sahadan üretilen cevher linyit olup, üst zonda linyitin ısıl değeri 3000 Kcal/kg, alt zonda yaklaşık 700-2000 Kcal/kg kadardır. Cevherin yoğunluğu yaklaşık 1,45 t/m3'tür.
Linyit Özellikleri, Kalitesi (Kalorisi) ve Rezervi
Sicil:1003 sayılı IV(B). Grup (linyit) işletme ruhsatlı maden sahasının ruhsat alanının 1483,08 hektar olduğu ve linyit madeni işletme izin alanı olan 1483,08 hektarlık alanın görünür rezerv alanı olarak belirlendiğinden ve ortalama kalınlığın üst kömür zonunda 3,5 metre, alt kömür zonunda 14 metre olduğu, ortalama alanın üst kömür zonunda 8.017.000 metrekare, alt kömür zonunda 7.431.924 metrekare olduğu, ortalama yoğunluğunda 1,45 t/m3 alınması neticesinde, üst kömür zonunda 8.017.000 m2 x 3,5 mx 1,45 t/m3 = 40.686.275 ton, alt kömür zonunda 7.431.924 m2 x 14 m x 1,45 t/m3 =150.868.057 ton olmak üzere toplamda 191.554.332 ton görünür rezerv olduğu değerlendirilmiştir. Sahada yıllık üretim miktarının 350.000 ton olacağı beyan edildiğinden görünür rezervin üretim miktarını karşılama kapasitesinin yeterli olduğu anlaşılmıştır.
Ruhsat hukukuna ilişkin bilgiler;
Ruhsat sahası ile ilgili olarak, TKGM Parsel Sorgu bilgi sisteminde yapılan incelemede, işletme izin alanı mülkiyetinin hazine arazisinden oluştuğu tespit edilmiştir. Maden Kanununun 4. Maddesinde yer alan, “Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir.” hükmü gereği bu aşamada mülkiyet izni kıymet takdiri hesabına katılmamıştır. Maden Kanunu 7. maddesinin ilgili hükümleri ve Maden Kanunu 46. maddesine istinaden bu aşamada yapılacak işlem bulunmamakta olup, icradan satış öncesinde, söz konusu Kanun hükümleri geçerli olacağından arazi mülkiyet durumu ile ilgili hususlar değerlendirmeye alınmamıştır.
Saha ile ilgili olarak, 2023 yılı işletme faaliyet raporunda üretim miktarları ve sahadaki rezerve ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde beyan edilmiştir.
•Geçmiş yıllarda yapılan toplam üretim miktarı : 0 ton
•Dönem Başı görünür rezerv miktarı : 699.720 ton
•Dönem Başı muhtemel rezerv miktarı : 0 ton
•2023 yılındaki toplam üretim miktarı : 143.240 ton
•2024 yılındaki toplam üretim miktarı : 746.402,859 (Saha için doldurulan E-defter ve sevk fişleri toplamı alınmıştır.)
•Dönem Sonu Görünür Rezerv Miktarı : 556.479,80 ton
•Dönem Sonu muhtemel rezerv miktarı : 0 ton
Ruhsat sahibi tarafından Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) verilen 30/01/2024 tarih ve 2024050864sayılı dilekçe ekinde verilen revize işletme projesinde; Yıllık toplam üretim miktarının 350.000 ton olacağı beyan edilmiştir.Sicil:1003 sayılı sahanın ocak başı kömür satış fiyatı 1.730 kcal değerindeki kömürün 2023 yılı Türkiye geneli için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu bedel olan (Tablo-2) 0.188 x1.730 Kcal = 325,24 TL/ton ‘dur. 2024 yılı yeniden değerlendirme oranı % 43,93 olup 2024 yılı ocak başı satış tutarı 468,12 TL/ton olarak hesaplanmıştır.
REZERVE GÖRE KIYMET YORUMU
Maden Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan amir hüküm ile IV. Grup ruhsatların süreleri sınırlandırılmıştır. Kıymet takdirine esas S:1003 sayılı işletme ruhsatı ilk olarak 1997 yılında yürürlüğe girmiş olup, Maden Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 2062 yılına kadar uzatılabilir. Bu çerçevede ilgili mevzuatlar kapsamındaki yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi halinde üretim faaliyetinde bulunulabilecek 38 yıllık süresi kalmıştır.
İşlem dosyasında yapılan incelemeye göre, ruhsat sahası için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne sunulan son işletme faaliyet raporunda görünür rezerv miktarının 699.720 ton olduğu, yine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) 30.01.2024 tarihinde verilen temdit revize işletme projesinde yıllık üretim miktarının 350.000 ton/yıl olarak beyan edildiği, ruhsat süresinin 29.03.2042 tarihinde dolacağı, işletme faaliyet raporlarına göre son 12 yıllık linyit üretim miktarı ortalamasının 149001,32 ton/yıl olduğu tespit edilmiştir.
Bu çerçevede IV. Grup ruhsatların Maden Kanununun 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre en fazla ruhsat süreleri, sahada son 11 yılda yapılan ortalama yıllık üretim miktarları, sahadaki mevcut yatırımlar, ocağın termin planlaması ve sahanın temdit edilmesi gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, sahada yılda üretilebilecek en fazla kömür miktarı 350.000 ton olarak değerlendirilmiştir.
Dolayısıyla yılda 350.000 ton üretim yapılması halinde, ruhsat sahasında faaliyette bulunulabilecek 37 yılda en fazla 12.950.000 ton linyit üretimi gerçekleştirilebileceği ön görülmüştür. Ancak mevcut durum itibari ile 2023 yılı işletme faaliyet raporunda 556.479,80 ton görünür rezerv kaldığı, 30.01.2024 tarihli revize işletme projesine göre % 30 hata payı değerlendirildiğinde 134.088.032,40 ton ( 191.554.332 ton x 0,70 ) görünür rezerv kaldığı ve bu bağlamda sahada üretilebilir maksimum rezervin 134.088.032,40 - 556.479,80 = 133.531.552,6 ton olduğu tespit edilmiştir.
S:1003 sayılı işletme ruhsat sahasında linyit için Kuruma sunulan analiz sonuçları, yeniden değerleme oranları ve bölgenin kömür ihtiyacı dikkate alınarak ton başına 2024 yılı ocak başı satış fiyatı 468,12 TL/ton olarak değerlendirilmiştir.
Yeraltı ve yerüstü üretim yöntemi ile işletmecilik yapılabilecek sahalarda, üretimi yapılmamış yerinde kömürün, işletilebilecek rezerv miktarına bağlı piyasa değeri; ocakbaşı satış fiyatının %3’ü ile %4’ü arasında kabul görmekte olup, sahadaki kömür damarının eğimi, süreksizlikler, kömürün analiz değerleri, üretim şartları, inceleme tarihinde bilirkişi heyetimizce yapılan kömürün özelliklerine ilişkin gözlemler, üretim yapılan bölgede kömür dahil diğer alternatif yakıtlar vb. unsurlar göz önünde bulundurularak sahadaki yerinde kömürün işletilebilecek rezerv miktarına bağlı piyasa değeri, ocakbaşı satış fiyatının %4’ü olarak değerlendirilmiştir.
Bu doğrultuda, 133.531.552,6 ton (sahadan üretilebilecek kömür miktarı) x 468,12 TL/ton x 0,04 = 2.500.351.616,13 TL olarak hesaplanmıştır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:06
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 10:06
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 10:06
Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (
esatis.uyap.gov.tr
) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
11-
%20
KDV, damga vergisi, ruhsat bedeli , ruhsat harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)
Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği Kapsamında Maden Ruhsatının Satış Esasları:
Ruhsat Hukuku ve Takyidatları:
A) Doruk Madencilik ve Elektrik Ücretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi(VKN: 3100294531) adına kayıtlı ve Eskişehir ili, Mihalıççık İlçesi sınırları içinde bulunan Sicil: 1003 sayılı ve IV. Grup-b linyit işletme ruhsatının en son 29.03.2012-29.03.2042 tarihleri arası 30(otuz) yıl süreli temdit edildiği, 03.04.2012 tarihinden geçerli linyit işletme izni düzenlendiği ve ruhsatın hukukunun yürürlükte olduğu tespit edilmiş olup 26.08.2025 tarih ve saat 10.30 itibarıyla ruhsat üzerinde haciz şerhleri MAPEG yazısında gönderilmiştir. Aynı tarih itibarıyla ruhsat üzerinde ipotek, rehin ve ihtiyati tedbir kaydına rastlanmamıştır.
12 ) Satış tarihinde hukuku yürürlükte olmak kaydıyla; Maden Kanunu'nun 43. maddesi ile Maden Yönetmeliği'nin 81. maddesinde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yine aynı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen şartlara haiz şahıs ve şirketlere ruhsatların satışının yapılması gerekmektedir. Maden ruhsatları Maden Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği iptal veya terk edilmeleri halinde Devlete intikal etmektedir. İptal veya terk edilen maden ruhsatlarının satışı ve satışı sonrası ihale alıcısına tescili söz konusu olmamaktadır
.
13) Maden Kanunu'nun 43. Maddesinde;"Maden işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanun şartları haiz olması lazımdır. Talip bu şartları haiz bulunduğunu, Genel Müdürlükten alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar."
14) Maden Yönetmeliğinin 81. maddesinde: "İcra veya iflas yoluyla yapılacak satışa katılacak gerçek veya tüzel kişilerin maden haklarını kullanabilmesi için; Kanunun 6. maddesinde düzenlenen şartlar ile Kanunda öngörülen mali yeterlilik şartlarını taşıması zorunludur. İlgililer bu şartları haiz bulunduğunu, Genel Müdürlükten alacağı belge ile ispat eder. Satış bu belgeyi ibraz etmiş olan talipliler arasında yapılır." "İcra ve iflas yoluyla gerçekleştirilen satışın bu maddede belirtilen usule uygun olması kaydıyla Genel Müdürlükçe ruhsat düzenlenir." hükümleri yer almaktadır. Yukarıdaki Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereği Müdürlüğünüzce yapılacak ihalede Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden belge almadan ihaleye girenlere satış yapıldığının tespit edilmesi halinde ihale alıcısı gerçek veya tüzel kişi adına maden ruhsatının tescil işlemi yapılmayacak ve ihaleyi fesih davası açılacaktır.
15)Mali Yükümlülükler:
|YIL
|MİKTAR(TL)
|SON ÖDEME TARİHİ
|NEREYE ÖDENECEĞİ
|2024
|2.398.026,28
|30.06.2025
|BAĞLI BULUNAN VERGİ DAİRESİ
***2025 yılı için işletme faaliyet raporu beyanı süresi devam ettiğinden (30.04.2026 tarihine kadar) üretim ve satış olması halinde beyanı üzerinden, üretim ve satış olmaması halinde 2025 ruhsat bedelinden az olmamak üzere(759.233.00TL) devlet hakkının ödenmesi gerekmektedir.
16)Maden ruhsatları 3213 sayılı maden kanunun ilgili maddeleri gereği iptal veya terk edilmeleri halinde Devlete intikal etmektedir. İptal veya terk edilen maden ruhsatlarının satışı ve satış sonrası ihale alıcısına tescili söz konusu olmamaktadır, hükümleri ve şartları ilan olunur.
24/09/2025
(İİK m.114/4)
