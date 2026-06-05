Giriş Tarihi: 05.06.2026 00:01
T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2026/258 Esas
TAŞINMAZ BİLGİSİ
:
Muğla ili, Ula ilçesi, Çıtlık Mahallesi 173 Ada - 57 Parsel
MALİK ADI - SOYADI:
Ali Erol Şahin
KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE
:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile DSİ adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır.
Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası 10. Maddesi 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
06/05/2026
ilangovtr
Basın No: ILN02480133