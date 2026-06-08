Giriş Tarihi: 08.06.2026 00:01
T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO:
2026/144 Esas
DAVACI:
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
DAVALI:
KURAY İKİZ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar tebliğ edilememiş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava konusu Muğla ili, Ula İlçesi, Karabörtlen Mahallesinde yer alan 207Ada 11 Parsel sayılı taşınmazınBOTAŞ tarafından kamulaştırıldığı, taşınmaz maliklerinin tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davanınBOTAŞ'a yöneltileceği, tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapanBOTAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak ilgili BankanınMuğla Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkeme dosyasına yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ile mahkemenin davetiyesine uymayanlar hakkında ilgilinin yokluğunda yargılama iş ve işlemlerin yapılacağı hususu ile30/09/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02482523