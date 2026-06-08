T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI:

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.





DAVALI:

KURAY İKİZ





Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize çıkarılan tebligatlar tebliğ edilememiş olup, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



