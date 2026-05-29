T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mersin İli Mut İlçesi Gençali mahallesi sınırları içerisinde bulunan krokide belirtilen koordinatlar dahilinde yer alan P.5 ile gösterilen 30.021,58 m2 genişliğindeki dava konusu tescil harici bırakılan yer ile ilgili TMK 713/1. ve Kadastro Kanunu 14. maddelerine dayanan tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak malik sıfatıyla zilyedinde bulundurma durumlarında olağanüstü zamanaşımına dayalı tapu iptal ve tescil davası açıldığının ve ilgililerin Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/591 E. sayılı dosyasına beyanda bulunması gerektiğinin, aksi takdirde Mersin İli Mut İlçesi Gençali mahallesi sınırları içerisinde bulunan krokide belirtilen koordinatlar dahilinde yer alan P.5 ile gösterilen 30.021,58 m2 genişliğindeki dava konusu tescil harici bırakılan yerin davacılar adına tescil edilebileceği ilan olunur.