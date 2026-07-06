T.C. NAZİLLİ 1. AİLE MAHKEMESİDEN

DAVALI:

DÜNYA CEMAL CELAL

- 98908046510 Yabancı kimlik , 01/01/2000 doğumlu





Davacı , ANIL DERE ileDavalı , DÜNYA CEMAL CELAL arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) davası nedeniyle;





Dava dilekçesinde adresinizin bildirilmemesi ve yapılan adres araştırmalardan bir netice alınamadığı, Davalının Suriye vatandaşı olması ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda Suriye Devleti ile istinabe taleplerinin gerçekleştirilemediği belirtildiğinden tarafınıza tebligat yapılamamıştır.

Tahkikat duruşmasının 20/10/2026 günü saat 14:00 olan saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.





A)-Davacı tarafın tanıklarını bildirmiş olması sebebi ile yeniden tanık bildirilmesine ilişkin süre verilmesine yer olmadığına, ve bildirilen tanıklar için ve HMK’nun 324/1. Maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesinin 4. Maddesi gereğince tanık bildirmeleri halinde her tanık için (180,00.TL) tanıklık ücreti, her tanık için (265,00 TL) tanık davetiye gideri, tanıkların Mahkememiz yetki çevresi dışında talimatla dinlenmesinin istenmesi halinde talimat gidiş dönüş masrafı 120,00- TL.gider avansının yatırılması için

İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE,





Bu hususların iki haftalık kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılacaklarına vebu tanık listesinde gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak gösterilemeyeceğinin, ikinci bir tanık listesi verilemeyeceğinin ve dosyadaki mevcut delil durumuna göre karar verileceğinin

İHTARINA,





b)-Hazır olan

davacı ve vekilitefhim ile

davalıya

İLANEN TEBLİGAT

ile tahkikat ve sözlü yargılamanın aynı celsede icra edileceği, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özürü olmadan mahkemede tarafların hazır bulunmaması halinde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında dahi hüküm verileceğinin hazır bulunan tarafların/vekillerinin ihtar edilmesine, (ihtarat yapıldı)





c)-Ön inceleme aşamasından sonra ilgili her aşamada tarafların delillerinin toplanmasına için gerekli bütün kararların resen verilerek işlemlerin yerine getirilmesine;





Tahkikat duruşma gününtaraflara verilen 2 haftalık kesin süreler ve tanıklara tebliğat yapılacağı dikkate alınarak tahkikat duruşmasının





2-Bir a numaralı ara kararın yerine getirilmesinin ardından davacı tanıkları Bekir Dere ve Servet Dere ye meşruhatlı davetiye çıkartılmasına,



