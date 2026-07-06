T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2024/244 Esas





DAVALILAR:

1-ERKAN ORDU - Zülfü ve Hanife oğlu, 05/08/1977 doğumlu





2-BETÜL ALUÇLU, Özcan ve Birsen kızı, 19/03/1970 doğumlu





İLAN





Mahkememizce davalılar Erkan ORDU ve Betül ALUÇLU'ya tüm araştırmalara rağmen adresine ulaşılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Mahkememizin 23/07/2025 tarih, 2024/244 Esas ve 2025/207 Karar sayılı kararı ile; "

1-

Niğde ili Merkez ilçesi YaylayoluKöyü 0 ada 63 parsel sayılı taşınmazın 15.03.2025 tarihli fen bilirkişisi raporundaki krokide IR harfi ile gösterilen taralı 438,33 m² üzerine kurulan daimi irtifak hakkı ile B harfi ile gösterilen 8,41 m² alanındaki mülkiyet kamulaştırması bedeli toplamının 11.546,41 TL olduğunun

TESPİTİNE, 2-A)

Niğde ili Merkez ilçesi YaylayoluKöyü 0 ada 63 parselsayılı taşınmazın 15.03.2025 tarihli fen bilirkişisi rapor ve krokisinde krokide IR harfi ile gösterilen taralı 438,33 m² alanda davacı lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile işbu irtifak hakkının tapuya

TESCİLİNE, 2-B)

Niğde ili Merkez ilçesi YaylayoluKöyü 0 ada 63 parsel sayılı taşınmazda 15.03.2025 tarihli fen raporu ve krokisinde B harfi ile gösterilen toplam 8,41 m² alanın kamulaştırılmasına, davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı TEDAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tapuya

KAYIT VE

TESCİLİNE, 3-

Dosyada mevcut 15.03.2025 tarihli fen raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

4-

Taşınmaz üzerinde var ise ipotek, haciz vs takyidatın hükmedilen bedele yansıtılmasına,

5-

Kamulaştırma bedelinin kararının kesinleşmesi beklenmeden davalılara tapudaki payları/miras payları oranında derhal ödenmesine, ödemenin derhal yapılması için bankaya müzekkere yazılmasına, müzekkereye mahkeme kararının eklenmesine,

6-

Kamulaştırma Kanununun 10/9. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 01/08/2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/83 esas 2023/69 karar sayılı ilamı ile iptal edilmesinden dolayı kamulaştırma bedeli olan 11.546,41 TL'ye dava tarihi olan 29/08/2024 tarihinden itibaren karar tarihi olan 23/07/2025 tarihine kadar geçen süre için kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz uygulanmasına, Dair tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."





Mahkememizin 23/07/2025 tarih, 2024/244 Esas ve 2025/207 Karar sayılı kararına karşı davacı vekili Av. Hayrullah KÜÇÜKDAĞ'ın 23/02/2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile; "Bilirkişi kamulaştırma bedelini tespit ederken taşınmazın cinsi ve nevi, yüz ölçümü, varsa vergi beyanı, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlar tarafından yapılmış olan kıymet değerleri, taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm detay ve özellikleri ve her bir ayrıntıyı ayrı değerlendirerek, bedelin tespit edilmesinde etkili olan diğer objektifölçüleri, taşınmazın özel bir amacı bulunmayan benzer satışlara göre dikkate alınarak değerlendirme ve hesaplama yapılması gerektiği, bu nedenlerle kararın kaldırılmasını talep ettikleri" hususları ile istinaf başvurusunda bulunduğu,



