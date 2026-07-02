Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:01
T.C. NİĞDE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. NİĞDE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2025/733 Esas
DAVALILAR
:
1- FATİH GÜNDÜZ Şahin Ali MahTerminal 1.Sk Gündüz Apt Bina No: - Kat No: Daire No: Posta Kodu: 51100 -/Merkez/Niğde/TürkiyeNiğde Merkez/ NİĞDE
2- MEHMET GÜNDÜZ Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Başkanlığı- Alparslan Türkeş Caddesi No:57 EmekMerkez/ ANKARA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 16/10/2026 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02500017