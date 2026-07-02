T.C. NİĞDE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2025/733 Esas





DAVALILAR

:

1- FATİH GÜNDÜZ Şahin Ali MahTerminal 1.Sk Gündüz Apt Bina No: - Kat No: Daire No: Posta Kodu: 51100 -/Merkez/Niğde/TürkiyeNiğde Merkez/ NİĞDE





2- MEHMET GÜNDÜZ Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Başkanlığı- Alparslan Türkeş Caddesi No:57 EmekMerkez/ ANKARA





Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



