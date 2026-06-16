T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Gaziantep İli, Nizip İlçesi





MEVKİİ

:

Gürbaşak Mahallesi





ADA NO

:

108





PARSEL NO

:

35





VASFI

:

Fıstıklık





YÜZÖLÇÜMÜ

:

1.180,79 m² irtifak alanı hakkı





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

Ayşe Kılıç





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/589 Esas sayısında dava açılmıştır.



