Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:01
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/599 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Gaziantep İli, Nizip İlçesi
MEVKİİ
:
Gürbaşak Mahallesi
ADA NO
:
107
PARSEL NO
:
154
VASFI
:
Fıstıklık
YÜZÖLÇÜMÜ
:
346,41 m² irtifak alan hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
Mustafa Yıldırım
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 20.04.2021 10-1296 ve 10-1255 sayılı kamulaştırma kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/599 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.03.2025
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Basın No: ILN02483460