Giriş Tarihi: 03.07.2026 00:01
T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO :
2025/150 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davaya konu Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Dutlu Mahallesi/köy; "Güneyi Edip Özçetin e ait ev, kuzeyi Nizip Birecik asfalt yolu, batısı köy mezarlığı, doğusu köy sokağı olan, 827 parselli evin kuzey batısında yer alan" tapulama harici,yaklaşık 200,00 m2'lik alanıntescili talep edilmekle;
Yukarıda köyü,mevkii,sınırları,miktarı belirtilen taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin, itirazı olanların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde
başvurmaları ilan olunur. 18.06.2026
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Basın No: ILN02501151