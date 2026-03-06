T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2024/500





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER

:

MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ





MEVKİİ

:

ÜÇKÖY MAHALLESİ





ADA NO

:

105





PARSEL NO

:

1





VASFI

:

TESİS-TARLA





YÜZÖLÇÜMÜ

:

679,46 m2





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

HANNA KARA, HATİ ÇİNAR, İSKENDER ÖZÇELİK, KURYAKOS ÖZÇELİK,MELKİ ASLAN, MERYEM ACAR, NEVRUZ KARA, NURE KARA, SEYDE GÜMÜŞ, YAHKO KARA, YUSUF BULUN-

MÜTEVEFFA

ABDULLAH GÖK, MARAVGE KARA, ŞÜKRÜ ÖZÇELİK





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Üçköy Mahallesi, 105 ada 1 parselde bulunan 679,46m2 büyüklüğünde davalılara ait bahçe T.C. Enerji Piyasası düzenleme kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ genel müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/500 esas sayısında dava açılmıştır.





2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.