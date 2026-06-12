Giriş Tarihi: 12.06.2026 00:01
T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/179, 183, 186, 189, 190, 193, 196 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.01.06.2026
Sıra no
Esas no
İli
İlçesi
Mahalle
Ada no
Parsel no
Malikler
Mülkiyetm²
İrtifak m²
|1
|2026/179
|İzmir
|Ödemiş
|Birgi
|234
|33
|-GÜNAY ANILDOĞAN
|-
|49,84
|2
|2026/183
|İzmir
|Ödemiş
|Datbey
|-
|662
-KADİR ZEYBEK
-MÜRÜVVET ZEYBEK
|-
|7195,36
|3
|2026/186
|İzmir
|Ödemiş
|Yeniceköy
|-
|1384
|-ZEYNEL AKYÜZ
|-
|1737,24
|4
|2026/189
|İzmir
|Ödemiş
|Yeniceköy
|-
869
864
|-HASAN ERGÜL
-
219,04
4.140,45
842,48
|5
|2026/190
|İzmir
|Ödemiş
|Üçkonak
|-
|996
-AYFER OĞUZ
-AYŞE DURAN
-GÜLCAN KÜÇÜK
-HAVVA TÜLÜ
-HAVVA YAŞAR
- LEYLA YAMANER
-MEHMET UYGUN
-MÜNEVVER UYGUN
-NURCAN ÇOŞGUN
-TÜĞLEN MERSİN
-YAŞAR UYGUN
|-
|1392,73
|6
|2026/193
|İzmir
|Ödemiş
|Karadoğan
|-
|461
-BİRSEL TİTİZ
-MEHMET ŞENOL
-YUSUF ŞENOL
-KİFAYE YENİAY
|-
|213,45
|7
|2026/196
|İzmir
|Ödemiş
|Köfündere
|-
|132
-AYNUR TATLI
-BİRGÜL EFE
-BİRSEN YAYLA
-ERDOĞAN YENİAY
-EYYÜP ÜLGEN
- FATMA ÖZEN
-GÜLSEREN NECAN
-HABİP EFE
-HAMİDE ŞEKER
- HASAN YENİAY
-HATİCE İNCE
-İBRAHİM ÖZEN
-MEHMET ALİ ÖZEN
- METİN YENİAY
|-
|3857,63
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Basın No: ILN02485931