Giriş Tarihi: 08.06.2026 00:01
T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞIDA BİLGİLERİ BELİRTİLEN TAŞINMAZLARIN YAPIM KARŞILIĞI (10)
ON YIL SÜREYLE KİRALANMASINA AİT İHALE İLANIDIR
1.
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddeleri uyarınca (10) yıl üzerinden Açık Teklif Usulü ile yapım karşılığı ihaleye çıkarılacaktır.
2.
İhale tarih ve saatleri her taşınmazın karşısında belirtilmiş olup, ihaleleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3.
Söz konusu taşınmazlara ait muhammen yapım ve kira bedelleri, geçici teminat bedelleri ile ihale dosya bedelleri karşılarında belirtilmiş olup, geçici teminat bedelleri muhammen yapım ve kira bedelinin %3’ü olup, İhaleye katılmak isteyenler, başvuru dilekçesi ile birlikte istenilen belgeleri ekleyerek
24.06.2026
Çarşamba günü saat
14:00’e
kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
S.NO
MAHALLE
ADA PARSEL ADRES
CİNSİ
MUHAMMEN
YAPIM BEDELİ(TL)
MUHAMMEN KİRA BEDELİ (TL)
TOPLAM GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
İHALE DOSYA BEDELİ
İHALE TARİHİ
SAATİ
1
Hürriyet (Cumhuriyet)
Atatürk Cd. No:88/1
Lezzet Çatısı Sosyal Tesis
25.377.150,48
3.600.000,00
869.314,52
5.000,00
24.06.2026 14:30
2
Gölcük
214 ada 12 parsel
Karavan Park ve Kamp Alanı
15.382.558,72
2.100.000,00
524.476,77
5.000,00
24.06.2026 15:00
4.
İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:20/11 adresinde bulunan Ödemiş Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve ihale dosya bedeli olarak listede taşınmaz hizasında belirtilen ihale dosya bedeli ödenerek aynı adresten temin edilebilir.
5.
İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek taşınmazın ihalesinin yapılacağı gün saat:14:00’a kadar Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:20/11 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6.
İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;
a)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b)
Tebligat için adres beyanı (Resmi İkametgahı) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
c)
İmza Beyannamesi, ( Noter onaylı )
d)
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e)
İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
f)
Geçici Teminat bedeli ve ihale dosya bedeli makbuzu veya belgesi,
g)
Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
h)
Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığında dair, taahhütname,
i)
Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
j)
Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, terör örgütü üyelik ve yöneticiliği, uyuşturucu madde, kumar oynamaya yer temini, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından ceza almadığını gösteren Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi.
İstekli tüzel kişilik ise:
a)
İmza Sirküsü, ( Noter onaylı )
b)
Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c)
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
d)
Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e)
Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
f)
Şirket ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
g)
İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
h)
Geçici Teminat bedeli ve ihale dosya bedeli makbuzu veya belgesi,
i)
Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
j)
Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
k)
Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
l)
Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığında dair, taahhütname,
m)
Her bir ortak için hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, terör örgütü üyelik ve yöneticiliği, uyuşturucu madde, kumar oynamaya yer temini, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından ceza almadığını gösteren Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi.
7-
İhale ile ilgili her türlü detaylı bilgi mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’nden alınabilir veya temin edilebilir.
İlan olunur.
Ufuk KIZILER
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı
ilangovtr
Basın No: ILN02479495