Giriş Tarihi: 20.10.2025 00:01
T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/232 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu İli, Altınordu İlçesi, Düz Mahalle 122ada 47parsel sayılı taşınmaz hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.23/07/2025
Basın No: ILN02315483