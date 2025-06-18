T.C. ORDU 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :

2025/226,

Karar No :

2025/198





Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/02/2025 tarihli ilamı ile yapılan yargılama sonunda mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Muğla Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ve sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayınlanmakta olan gazetelerden birinde ve yerel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,



