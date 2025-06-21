Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı :2024/923 Esas 18.04.2025 Konu : ilan metni Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
Davacı İsmail Toktürk vekili tarafından " Bursa ili Orhangazi ilçesi Gedelek Mah. 765 ada 65 parsel, Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Çeltikçi Mah. 150 ada, 118 parsel, 136 ada, 11 parsel,107 ada, 428 parsel, 107 ada, 427 parsel ve 16 ARY 858 plakalı araç ile ilgili ortaklığın satış yoluyla giderilmesi" talep ve dava edilmiştir.
Davalılardan Hüseyin Toktürk'ün adresine çıkartılan dava dilekçelerinin tebliğ edilemediği ve adres araştırmalarının da sonuç vermediği anlaşıldığından, duruşma günü olan 11/09/2025 günü saat 09.40' da davalının duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02244997
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