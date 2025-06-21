T.C. ORHANGAZİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/923 Esas 18.04.2025 Konu : ilan metni Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;





Davacı İsmail Toktürk vekili tarafından " Bursa ili Orhangazi ilçesi Gedelek Mah. 765 ada 65 parsel, Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Çeltikçi Mah. 150 ada, 118 parsel, 136 ada, 11 parsel,107 ada, 428 parsel, 107 ada, 427 parsel ve 16 ARY 858 plakalı araç ile ilgili ortaklığın satış yoluyla giderilmesi" talep ve dava edilmiştir.



