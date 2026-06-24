Giriş Tarihi: 24.06.2026 00:01
T.C. ORTAKÖY (AKSARAY)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ORTAKÖY (AKSARAY)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2026/30 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, Akpınar Köyü 127 Ada, 4 Parsel
Adresi : Aksaray İli Ortaköy İlçesi Akpınar Köyü
Yüzölçümü : 9.984,81 m2
İmar Durumu :Kaydındaki Gibi
Kıymeti : 10.624.435,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:14
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 10:14
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, Akpınar Köyü 155 Ada, 1 Parsel,
Adresi : Aksaray İli Ortaköy İlçesi Akpınar Köyü
Yüzölçümü : 776,54 m2
İmar Durumu :Kaydındaki Gibi
Kıymeti : 2.562.490,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:05
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02493991