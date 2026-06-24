T.C. ORTAKÖY (AKSARAY)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

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2026/30 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Aksaray İl, Ortaköy İlçe, Akpınar Köyü 127 Ada, 4 Parsel





Adresi : Aksaray İli Ortaköy İlçesi Akpınar Köyü





Yüzölçümü : 9.984,81 m2





İmar Durumu :Kaydındaki Gibi





Kıymeti : 10.624.435,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibi



