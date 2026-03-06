T.C. ORTAKÖY(AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI :

HAYATİ YILMAZ ŞEN - T.C Kimlik No: 5******686RADSTOCK /BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI





Davacı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



