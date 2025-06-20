T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı

: 2023/455 Esas 29.05.2025





Konu

: İLAN





İLAN





Davacı , HASAN AYDIN ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;



