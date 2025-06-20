Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2023/455 Esas 29.05.2025
Konu
: İLAN
İLAN
Davacı , HASAN AYDIN ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Osmaniye ili Merkez ilçesi Akyar mahallesi 320 ada 11 parsel, 332 ada 11, 18 ve 20 parsel sayılı kısmın davacı Hasan AYDIN(13170093284) adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmekle bu yer hakkında hak iddia edenlerin delilleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Osmaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/455 esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılamanın yokluklarında yapılıp taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
Basın No:ILN02244785
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